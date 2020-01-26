"Красные дьяволы" рассматривают кандидатуру менеджера английский сборной.
Гарет Саутгейт, Getty Images
26 января 2020, 12:54
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может возглавить Манчестер Юнайтед после окончания Евро-2020, сообщает издание Daily Mail.
Руководство "красных дьяволов" находится в поисках нового тренера на следующий сезон и рассматривает Саутгейта как приоритетную кандидатуру. Ожидается, что 49-летний специалист может возглавить клуб после окончания чемпионата Европы.
Боссы МЮ считают, что с Саутгейтом клуб сможет продолжить курс на омоложение состава.
Ранее сообщалось, что руководство Юнайтед не планирует увольнять Солскьяера в ближайшее время.
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