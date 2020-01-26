Англия

"Красные дьяволы" рассматривают кандидатуру менеджера английский сборной.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может возглавить Манчестер Юнайтед после окончания Евро-2020, сообщает издание Daily Mail.

Руководство "красных дьяволов" находится в поисках нового тренера на следующий сезон и рассматривает Саутгейта как приоритетную кандидатуру. Ожидается, что 49-летний специалист может возглавить клуб после окончания чемпионата Европы.

Боссы МЮ считают, что с Саутгейтом клуб сможет продолжить курс на омоложение состава.

Ранее сообщалось, что руководство Юнайтед не планирует увольнять Солскьяера в ближайшее время.

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