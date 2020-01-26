Англия

Поляк все еще может присоединиться к "шпорам".

Нападающий Милана Кшиштоф Пьонтек может стать игроком Тоттенхэма в зимнее трансферное окно, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Лондонский клуб продолжает находиться в поисках нападающего и возобновил переговоры по польскому форварду. В ближайшее время стороны намерены встретиться, чтобы обсудить детали возможного трансфера.

Ранее сообщалось, что Милан хочет выручить за Пьонтека около 30 млн евро.

Действующий контракт нападающего с Миланом рассчитан до 2023 года.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 19 поединков в футболке "россонери", отличившись пятью голами и одним ассистом.

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