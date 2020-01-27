Англия

Габриэль Мартинелли заслужил похвалу от легендарного "Волшебника".

Бывший атакующий полузащитник Барселоны Роналдиньо поделился мнением о 18-летнем форварде лондонского Арсенала Габриэле Мартинелли, который проводит отличный дебютный сезон в АПЛ.

Легенда сборной Бразилии не скупился на слова похвалы, сравнив перспективного нападающего с не менее легендарным Роналдо.

"Мы, бразильцы, очень рады за Мартинелли. У него большое будущее. Иметь талант — одно, но совсем другое — иметь уверенность в себе, будучи 18-летним парнем".

"Он напоминает мне Роналдо. В свой первый сезон в Европе он забил 30 голов, и люди думали: "Кто этот 18-летний парень из Бразилии?". Он без опаски удерживал мяч, обыгрывал соперников, несмотря на то, против кого он играл. И теперь я вижу похожие черты у Мартинелли".

"Габриэль просто находиться рядом с мячом и забивать голы. Роналдо стал лучшим в мире. Этого может достичь и Мартинелли", — приводит слова Роналдиньо Mirror.

В текущем сезоне Габриэль Мартинелли провел за Арсенал 20 поединков, в которых он забил десять голов.

Напомним, в следующем матче Арсенал сыграет против Борнмута в рамках Кубка Англии. Поединок состоится 27 января в 22:00 по киевскому времени.

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Мы, бразильцы, очень рады за Мартинелли и его будущее. Иметь талант — одно, но совсем другое — в 18 лет иметь уверенность в себе. Он напоминает мне Роналдо. В свой первый сезон в Европе он забил 30 голов, и люди думали: «Кто этот 18-летний бразильский парень?». Он хотел играть с мячом и бежал на соперников без какого-либо страха. И неважно, против каких команд и игроков он играл. И теперь я вижу подобное у Мартинелли. Габриэл просто хочет быть с мячом и забивать голы. Роналдо стал лучшим в мире, и это также может стать целью Мартинелли», — приводит слова Роналдиньо Mirror. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3957375-ronaldino-sravnil-forvarda-arsenala-s-ronaldo.html?utm_source=copypaste