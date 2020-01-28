"Шпоры" близки к подписанию нидерландского вингера.
Стивен Бергвейн, Getty Images
28 января 2020, 10:21
Нападающий ПСВ Стивен Бергвейн может стать игроком Тоттенхэма до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает Voetbal International.
"Шпоры" договорились о переходе нидерландского вингера и должны завершить сделку ближайшее время. Сумма трансфера составит около 32 млн евро.
Ожидается, что в ближайшее время 22-летний игрок прибудет в расположение лондонского клуба для прохождения медосмотра и подписания контракта.
В текущем сезоне Бергвейн провел 29 поединков в футболке ПСВ, забив 6 голов и совершив 13 ассистов.
Ранее сообщалось, что Милан отказал Тоттенхэму в аренде Кшиштофа Пьонтека.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.