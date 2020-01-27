Италия

Милан готов лишь сразу продать своего нападающего.

Желание Тоттенхэма заменить Кшиштофом Пьонтеком травмированного Харри Кейна лишь до конца сезона не встретило понимания у Милана — сообщает Sky Sport Italia.

Милан готов отпустить поляка в Лондон лишь при условии, что Тоттенхэм выкупит нападающего за 30 миллионов евро. "Шпор" такой вариант не устраивает.

Милан год назад купил Пьонтека у Дженоа, где тот демонстрировал феноменальную результативность (19 голов в 21-м матче) за 35 миллионов евро, однако после перехода поляк стал забивать намного меньше: 11 голов в 21-м матче во второй половине сезона-2018/19 и 5 голов в 19-ти матчах первой половины сезона-2019/20.

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