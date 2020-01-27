Италия

Полузащитник Кристиан Эриксен успешно прошел медицинское обследование.

После успешного прохождения медицинского обследования, Интер мог официально представить Кристиана Эриксена в качестве своего игрока уже в понедельник, 27 января, однако готовит особенную презентацию.

Как сообщают различные итальянские источники, датчанин подписал контракт с Интером до июня 2024 года, согласно которому будет получать ежегодно 8 миллионов евро плюс бонусы.

"Нерадзурри" могли дождаться лета и заполучить Эриксена бесплатно, однако согласились на условия Тоттенхэма, чтобы осуществить трансфер в январе. Согласно условиям сделки, "шпоры" получат 20 миллионов евро и товарищеский матч между двумя командами. Также Интер выплатит 1 миллион евро в качестве платежей «солидарности» детским и юношеским клубам Эриксена.

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