Англия

Француз присоединился к клубу из Чемпионшипа.

Нападающий Лейпцига Жан-Кевин Огюстен перешел в Лидс, сообщает официальный сайт английского клуба.

Французский форвард присоединился к "павлинам" на правах годичной аренды.

В первой половине сезона Огюстен выступал на правах аренды в Монако. В составе монегасков 22-летний игрок провел 13 поединков, отличившись одним голом и двумя ассистами.

Действующий контракт нападающего с Лейпцигом рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Лидс приобрел вингера Манчестер Сити Иана Поведу.

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