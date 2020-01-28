Француз присоединился к клубу из Чемпионшипа.
Жан-Кевин Огюстен, leedsunited.com
28 января 2020, 11:59
Нападающий Лейпцига Жан-Кевин Огюстен перешел в Лидс, сообщает официальный сайт английского клуба.
Французский форвард присоединился к "павлинам" на правах годичной аренды.
В первой половине сезона Огюстен выступал на правах аренды в Монако. В составе монегасков 22-летний игрок провел 13 поединков, отличившись одним голом и двумя ассистами.
Действующий контракт нападающего с Лейпцигом рассчитан до июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что Лидс приобрел вингера Манчестер Сити Иана Поведу.
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