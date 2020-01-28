Англия

Француз может оказаться уже в третьем лондонском клубе.

Тоттенхэм может составить конкуренцию Интеру в гонке за нападающего Челси Оливье Жиру, утверждает 90Min.

По данным источника, "нерадзурри" остаются главными претендентами на французского футболиста, но переговоры между сторонами усложнились.

Отмечается, что "шпоры" продолжают искать альтернативу Харри Кейну, который выбыл из игры до середины апреля, и Жиру под конец январского трансферного окна вошел в список потенциальных доступных целей.

Ранее сообщалось, что срыв трансфера форварда из Челси в Интер может помешать переходу хавбека итальянцев Матиаса Весино в Эвертон.