Англия

Тренер Челси Фрэнк Лампард прокомментировал ситуацию с возможным трансфером нападающего Оливье Жиру в Интер.

Фрэнк Лампард накануне матча 22-го тура чемпионата Англии против Бернли затронул тему возможного ухода в Интер нападающего Оливье Жиру.

"Если уход Жиру все сочтут правильным, то я точно не буду ему противиться, – сказал Лампард на предматчевой пресс-конференции. – Пусть агенты и клубы договариваются, и если трансфер состоится — значит, так и будет. Могу сказать только, что благодарен Оливье за то, что в любой ситуации он всегда вел и сейчас ведет себя как профессионал".

Жиру хочет получать больше игровой практики, чтобы добиться места в составе сборной Франции на Евро-2020, а тренеру Интера Антонио Конте нужен опытный форвард, который смог бы облегчить нагрузку на Лаутаро Мартинеса и Ромелу Лукаку.

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