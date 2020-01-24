Испания

Французский форвард может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Нападающий Челси Оливье Жиру интересен Барселоне, утверждает каталонское издание Sport. "Сине-гранатовые" видят в французе временную замену травмированному Луису Суаресу, который пропустит четыре месяца.

Также с переходом в Барселону связывали бразильского нападающего Габигола и Кристиана Стуани из Жироны.

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Оливье Жиру не против покинуть Челси нынешней зимой, чтобы иметь больше игровой практики перед Евро-2020. В случае трансфера в Барселону ему придется бороться за место в основе с соотечественником Антуаном Гризманном.