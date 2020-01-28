Англия

"Манкунианцев" заинтересовал уругвайский футболист.

Как сообщает SER, Манчестер Юнайтед заинтересован в услугах нападающего Валенсии Макси Гомеса.

По данным источника, обратить внимание на уругвайского футболиста руководство попросил тренерский штаб команды, как так игра форварда импонирует Оле-Гуннара Солскьяера.

Отмечается, что Юнайтед все еще стараются найти нападающего на замену Маркусу Рашфорду, который выпал из игры на несколько месяцев.

К слову, главный тренер "манкунианцев" заявил, что форвард Алексис Санчес, который выступает в аренде в Интере, вернется летом в английскую команду.