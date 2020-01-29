Англия

Португалец близок к переходу в английский клуб.

Полузащитник Олимпиакоса Даниэль Поденсе станет игроком Вулверхэмптона до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает издание The Telegraph.

"Волки" договорились о трансфере португальского вингера и должны подписать его в ближайшие дни. Сумма трансфера составит около 17 миллионов фунтов.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 27 поединков в футболке Олимпиакоса, отличившись пятью голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Вулверхэмптон подписал игрока эквадорской Барселоны Леонардо Кампану.

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