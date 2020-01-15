Испания

Молодой форвард присоединился к клубу из Сегунды.

Нападающий Вулверхэмптона Рафа Мир перешел в Уэску, сообщает официальный твиттер испанского клуба.

Форвард присоединился к "сине-гранатовым" на правах полуторагодичной аренды.

Вулверхэмптон приобрел Мира в январе 2018-го у Валенсии за 2 миллиона евро. В первой половине сезона 22-летний игрок выступал на правах аренды в Ноттингем Форест, где провел 13 матчей и совершил 2 ассиста.

Мир отыграл 10 поединков и забил 5 голов в составе молодежной сборной Испании и выиграл с командой Евро U-21.

Действующий контракт нападающего с "волками" рассчитан до июня 2022 года.

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