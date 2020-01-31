Англия

На француза претендуют Интер и Лацио.

По сообщениям Sky Sports, нападающего Челси Оливье Жиру в последний день трансферного окна попытаются подписать два представителя Серии А — Интер и Лацио.

Римский клуб предлагает Жиру контракт на 2,5 года и оклад в 3 млн евро за сезон. Для "нерадзурри" сегодняшняя попытка подписать француза — не первая.

Сам Жиру не изъявляет огромного желания покидать Лондон. Челси же также не готов отпускать нападающего, если не найдет ему замену.

Сообщается, что лондонский клуб согласиться отпустить Жиру только в том случае, если им удастся оформить трансфер Дриса Мертенса.

Предлагаем следить за всеми актуальными новостями в последний день зимнего трансферного окна в специальной онлайн трансляции от Football.ua.

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