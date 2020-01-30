Англия

Французский форвард, похоже, останется в лондонском клубе до конца сезона.

Нападающий Челси Оливье Жиру, несмотря на желание сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, продолжит выступать за лондонский клуб. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, решение "пенсионеров" заблокировать переход 33-летнего француза связано с тем, что Челси не удалось найти ему замену, а также травмой Тэмми Абрахама.

Если до окончания трансферного окна ничего не поменяется, то французский форвард останется в Челси как минимум до конца текущего сезона.

Что касается самого Жиру, то он хотел покинуть Челси из-за недостаточного количества игровой практики в преддверии Евро-2020. Француз опасается, что его не вызовут в сборную Франции, если он не начнет чаще появляться на поле.

Ранее сообщалось, что на Ольвие Жиру претендовали такие клубы, как Интер, Лацио и Тоттенхэм.

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