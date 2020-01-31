Англия

"Клинки" вернули некогда очень перспективного нападающего в европейский футбол.

Шеффилд Юнайтед разнообразил линию нападения голландским форвардом Рихайро Живковичем, сообщает официальный сайт клуба.

23-летний футболист начинал карьеру в Гронингене, где здорово показал себя и получил приглашение в Аякс, однако раскрыться в "кузнице талантов" не смог.

После нескольких арендных соглашений внутри страны произошел переход в Остенде, а уже оттуда в стан представителя Первой лиги Китая Чанчунь Ятай, за который Живкович провел 26 поединков, забив 16 голов и сделав 3 ассиста.

Напомним, что ранее Шеффилд Юнайтед установил свой трансферный рекорд, подписав Сандера Берге из Генка.