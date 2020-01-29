Англия

Нападающий Шеффилд Юнайтед и сборной Ирландии Каллум Робинсон перебрался в Чемпионшип.

Вест Бромвич арендовал до конца сезона нападающего Шеффилд Юнайтед Каллума Робинсона — сообщил официальный сайт "дроздов".

Вест Бромвич, занимающий второе место в Чемпионшипе (уступает 2 очка Лидсу), рассчитывает, что нападающий поможет команде решить задачу возвращения в Премьер-Лигу.

24-летний форвард национальной сборной Ирландии (12 матчей, 1 гол) выступал за Астон Виллу (5 матчей во всех турнирах, 0 голов), Престон (161, 40), Бристоль Сити (7, 1) и Шеффилд Юнайтед (12, 1).

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