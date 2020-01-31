Англия

Все идет к тому, что "молотобойцы" приобретут игрока на позицию Ярмоленко.

Полузащитник Питерборо Юнайтед Маркус Мэддисон присоединился к Халл Сити на правах аренды до конца сезона.

Таким образом, "тигры" нашли замену для Джаррода Боуэна, который должен уйти в Вест Хэм примерно за 20 млн фунтов.

Боуэну, который выступает на позиции Ярмоленко, осталось только согласовать контракт с "молотками". Он просит 60 тысяч фунтов в неделю, и договоренность пока не достигнута.

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