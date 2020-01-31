Все идет к тому, что "молотобойцы" приобретут игрока на позицию Ярмоленко.
Маркус Мэддисон, ФОТО ФК ХАЛЛ СИТИ
31 января 2020, 17:53
Полузащитник Питерборо Юнайтед Маркус Мэддисон присоединился к Халл Сити на правах аренды до конца сезона.
Таким образом, "тигры" нашли замену для Джаррода Боуэна, который должен уйти в Вест Хэм примерно за 20 млн фунтов.
Боуэну, который выступает на позиции Ярмоленко, осталось только согласовать контракт с "молотками". Он просит 60 тысяч фунтов в неделю, и договоренность пока не достигнута.
Предлагаем следить за всеми актуальными новостями в последний день зимнего трансферного окна в специальной онлайн трансляции от Football.ua.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.