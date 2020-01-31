"Красные дьяволы" провели трансфер на перспективу.
НАТАН БИШОП, ФОТО ФК МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
31 января 2020, 15:56
Манчестер Юнайтед приобрел вратаря Саутенд Юнайтед Натана Бишопа, сообщает официальный сайт манкунианцев.
Контракт с голкипером, который также выступает за сборную Англии в возрасте до 20 лет, подписан на 2,5 года.
Бишоп дебютировал за Саутенд Юнайтед в декабре 2017 года, отыграв с того момента 39 матчей в Лиге 1.
Напомним, что у Манчестер Юнайтед в распоряжении есть Де Хеа, Ромеро, Грант, а также Дин Хендерсон, который на правах аренды выступает за Шеффилд Юнайтед.
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