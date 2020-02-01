Англия

Норвежец поделился мнением о новичке команды.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал подписание полузащитника Бруну Фернандеша, который перешел из лиссабонского Спортинга.

"Мы очень рады трансферу Бруну Фернандеша. Мы долгое время следили за ним и, наконец, подписали его. Он – игрок топ-уровня, замечательный человек, профессионал. Он – победитель и ненавидит проигрывать. Ждем с нетерпением его появления на поле.

Он привнесет в команду лидерские качества, высокую энергию, техническое мастерство. Он может забивать, отдавать голевые передачи. Он – очень хороший и разносторонний футболист", рассказал Солскьяер в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, Бруну Фернандеш присоединился к Манчестер Юнайтед в январе, подписав контракт до 2025 года.

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