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    30 января 2020, 11:49

    Солскьяер грубо повздорил с Лингардом во время матча против Ман Сити

    Норвежцу не понравилось, что в действиях его подопечного было очень много брака.

    Оле-Гуннар Солскьяер и Джесси Лингард, Getty Images
    Оле-Гуннар Солскьяер и Джесси Лингард, Getty Images 30 января 2020, 11:49

    Манчестер Юнайтед обыграл Манчестер Сити в ответном полуфинале Кубка лиги (1:0), но по сумме двух матчей не сумел выиграть дуэль и прекратил борьбу за трофей.

    В придачу к посредственным результатам и качеству игры "красных дьяволов", болельщики стали свидетелями "теплых" взаимоотношений между главным тренером Оле-Гуннаром Солскьяером и вингером Джесси Лингардом.

    Смотрите также: Видеообзор матча МЮ — Ман Сити

    После одного из эпизодов, когда англичанин потерял мяч в игровом моменте, норвежец в грубой форме обратился к футболисту:

    "Если еще хоть раз так случится, ты нах*р покинешь поле".

    В текущем сезоне Лингард принял участие в 30 поединках манкунианцев (в среднем проводя по 48 минут на поля), отметившись 2 голами и 1 ассистом.

    После матча Солскьяер также раскритиковал судейство из-за удаления Матича.

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