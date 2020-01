Солскьяер грубо повздорил с Лингардом во время матча против Ман Сити

Манчестер Юнайтед обыграл Манчестер Сити в ответном полуфинале Кубка лиги (1:0), но по сумме двух матчей не сумел выиграть дуэль и прекратил борьбу за трофей.

В придачу к посредственным результатам и качеству игры "красных дьяволов", болельщики стали свидетелями "теплых" взаимоотношений между главным тренером Оле-Гуннаром Солскьяером и вингером Джесси Лингардом.

Смотрите также: Видеообзор матча МЮ — Ман Сити

После одного из эпизодов, когда англичанин потерял мяч в игровом моменте, норвежец в грубой форме обратился к футболисту:

"Если еще хоть раз так случится, ты нах*р покинешь поле".

YES OLE! ‘One more time and you’re f**king off!’



Ole’s dark side finally shows itself shouting at Lingard! Soooo much time for this! pic.twitter.com/DJnNhg6Lne