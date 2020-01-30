Солскьяер грубо повздорил с Лингардом во время матча против Ман Сити

Норвежцу не понравилось, что в действиях его подопечного было очень много брака.
Оле-Гуннар Солскьяер и Джесси Лингард, Getty Images
30 января 2020, 11:49
Манчестер Юнайтед обыграл Манчестер Сити в ответном полуфинале Кубка лиги (1:0), но по сумме двух матчей не сумел выиграть дуэль и прекратил борьбу за трофей.
В придачу к посредственным результатам и качеству игры "красных дьяволов", болельщики стали свидетелями "теплых" взаимоотношений между главным тренером Оле-Гуннаром Солскьяером и вингером Джесси Лингардом.
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После одного из эпизодов, когда англичанин потерял мяч в игровом моменте, норвежец в грубой форме обратился к футболисту:
"Если еще хоть раз так случится, ты нах*р покинешь поле".
В текущем сезоне Лингард принял участие в 30 поединках манкунианцев (в среднем проводя по 48 минут на поля), отметившись 2 голами и 1 ассистом.
После матча Солскьяер также раскритиковал судейство из-за удаления Матича.
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