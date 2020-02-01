Англия

Португальский специалист прокомментировал результат матча против МЮ.

В поединке 25-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед сыграл с Вулверхэмптоном в нулевую ничью.

Главный тренер "волков" Нуну Эшпириту Санту высказался о результате матча, положительно оценив игру своей команды.

"Хороший матч на Олд Траффорд, мы тоже хорошо сыграли. МЮ – отличная команда. Сегодня в игре присутствовал баланс, ведь обе команды имели свои моменты и хотели выиграть. Я доволен выступлением".

"Мы идем в нога в ногу с соперниками. Мы не измеряем себя большими командами. Дело не в том, что нам нужно сократить отставание или играть на уровне "большой шестерки", а в том, что все зависит от нас и духа внутри команды".

"Не думаем о месте в топ-4 по итогам сезона в АПЛ. Сейчас мы отдыхаем, и во время этого перерыва мы постараемся улучшить нашу игру", — приводит слова Нуну Санту BBC.

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