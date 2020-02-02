Англия

Предлагаем вам проголосовать, следовало ли арбитру удалять украинского футболиста.

Манчестер Сити на выезде уступил Тоттенхэму в поединке 25-го тура Премьер-лиги.

Весомую роль сыграло удаление Александр Зинченко на 60-й минуте игры. После того, как украинец покинул поле, "горожане" практически сразу пропустили два гола.

Следовало ли арбитру показывать желтую карточку за фол против Гарри Уинкса?

Отметим, что по версии WhoScored Зинченко стал худшим игроком вышеупомянутого матча.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.