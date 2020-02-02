Моуриньо: Это не классическая победа Моуриньо над Гвардиолой, это шикарная победа Тоттенхэма

Англия

"Особенный" также раскритиковал некоторые действия арбитров.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо прокомментировал победу команды над Манчестер Сити (2:0).

"Классическая ли это победа Моуринью над Гвардиолой? Нет, это шикарная победа Тоттенхэма. Парни дико много работали на неделе. Вкалывали. И это дало результат. Да, в первом тайме нам повезло в паре моментов. Штанга, пенальти... Но, с другой стороны, нам не повезло, что не удалили Стерлинга. Это красная карточка. Чистейшая. Я видел много похожих эпизодов – всегда удаление. Но Стерлинга почему-то не удалили... Вспомните красную карточку Сона в игре с Челси. Тогда удаление, а сегодня – нет? Смешно", — приводит слова португальца beIN Sports.

Также специалист отметил отбитый пенальти Льорисом и гол Бергвейна в дебютном матче за "шпор".

"Сэйв Льориса – это Божья воля. Потому что пенальти там не было. В итоге все справедливо. Мы не должны были пропускать. Бергвайн – очень большой талант. Его гол – топ-уровень. Надеюсь, он продолжит играть так же сильно".

Португалец также высказался об очном противостоянии с Гвардиолой и перед матчем с Ман Сити.

Вашему вниманию видеообзор матча Тоттенхэм — Манчестер Сити.