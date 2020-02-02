Моуриньо: Это не классическая победа Моуриньо над Гвардиолой, это шикарная победа Тоттенхэма

"Особенный" также раскритиковал некоторые действия арбитров.
Хосеп Гвардиола и Жозе Моуриньо, Getty Images
02 февраля 2020, 22:51
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо прокомментировал победу команды над Манчестер Сити (2:0).
"Классическая ли это победа Моуринью над Гвардиолой? Нет, это шикарная победа Тоттенхэма. Парни дико много работали на неделе. Вкалывали. И это дало результат. Да, в первом тайме нам повезло в паре моментов. Штанга, пенальти... Но, с другой стороны, нам не повезло, что не удалили Стерлинга. Это красная карточка. Чистейшая. Я видел много похожих эпизодов – всегда удаление. Но Стерлинга почему-то не удалили... Вспомните красную карточку Сона в игре с Челси. Тогда удаление, а сегодня – нет? Смешно", — приводит слова португальца beIN Sports.
Также специалист отметил отбитый пенальти Льорисом и гол Бергвейна в дебютном матче за "шпор".
"Сэйв Льориса – это Божья воля. Потому что пенальти там не было. В итоге все справедливо. Мы не должны были пропускать. Бергвайн – очень большой талант. Его гол – топ-уровень. Надеюсь, он продолжит играть так же сильно".
Португалец также высказался об очном противостоянии с Гвардиолой и перед матчем с Ман Сити.
Вашему вниманию видеообзор матча Тоттенхэм — Манчестер Сити.
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