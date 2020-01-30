Испания

Уругвайский форвард прилетел в Мадрид для заключения контракта, однако появились некоторые трудности.

Трансферная сага нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани с мадридским Атлетико продолжается.

Как сообщает Marca, переход 32-летнего уругвайца в стан "матрасников" находится под угрозой срыва из-за условий контракта футболиста.

После того, как ПСЖ и Атлетико договорились о сумме трансфера (18 миллионов евро), Кавани со своими представителями полетел в Мадрид для обсуждения условий контракта с руководством испанского клуба.

Эдинсон хочет стать игроком Атлетико, однако во время встречи ему предложили условия, которые его, мягко говоря, не устроили.

Впрочем, боссы мадридского клуба не против вернуться к варианту с подписанием Кавани уже летом, когда его контракт с ПСЖ истечет, однако Диего Симеоне настаивает на заключении сделки до конца зимнего трансферного окна.

Сейчас переговоры между игроком и Атлетико пребывают в подвешенном состоянии. Несмотря на то, что Кавани уже попрощался с футболистами ПСЖ, он планирует вернуться после неудачной встречи в Париж.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.