Германия

Атакующий полузащитник Энтони Эванс продолжит карьеру в Бундеслиге.

Энтони Эванс стал полноправным игроком Падерборна — сообщил официальный сайт новичка немецкой Бундеслиги.

Контракт с 21-летним англичанином подписан до 30 июня 2022 года, финансовые подробности сделки не разглашаются.

Эванс не провел ни одного матча за первую команду «ирисок», но сыграл 18 матчей и забил 9 мячей за молодежный (U-23) состав. Также он выступал в аренде за Блэкпул и Морекэймб.

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