Голкипер Эвертона Йонас Лессль продолжит карьеру в Чемпионшипе.
Йонас Лессль, ФК Хаддерсфилд
01 февраля 2020, 00:35
Йонас Лессль вернулся в Хаддерсфилд, сообщил официальный сайт "терьеров".
30-летний голкипер арендован у Эвертона до конца сезона. Об опции выкупа не сообщается.
Лессль уже выступал за Хаддерсфилд с 2017 по 2019 год.
В текущем сезоне датчанин ни разу не появлялся на поле за Эвертон в АПЛ.
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