Йонас Лессль вернулся в Хаддерсфилд, сообщил официальный сайт "терьеров".

30-летний голкипер арендован у Эвертона до конца сезона. Об опции выкупа не сообщается.

Лессль уже выступал за Хаддерсфилд с 2017 по 2019 год.

🙌 Some of @JonasLoessl's best bits at #htafc! pic.twitter.com/gSohXql70d