Англия

Голкипер Эвертона Йонас Лессль продолжит карьеру в Чемпионшипе.

Йонас Лессль вернулся в Хаддерсфилд, сообщил официальный сайт "терьеров".

30-летний голкипер арендован у Эвертона до конца сезона. Об опции выкупа не сообщается.

Лессль уже выступал за Хаддерсфилд с 2017 по 2019 год.

В текущем сезоне датчанин ни разу не появлялся на поле за Эвертон в АПЛ.

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