Украина

Однако при этом Тарас считает, что для Шахтера хорошо, что основной игрок остался в команде.

Нынешней зимой в СМИ много говорилось о возможном трансфере Николая Матвиенко в Арсенал, однако трансферное окно в Англии уже закрыто – как минимум до лета защитник будет играть за Шахтер.

"Матвиенко остался, и для команды это хорошо, потому что сейчас он основной центральный защитник", — отметил Степаненко в эфире Футбол News.

Вместе с тем, Степаненко уверен, что Николаю пошли бы на пользу выступления за "канониров".

"Если бы получилось перейти в Арсенал, это было бы хорошо для развития его карьеры в очень сильном чемпионате. У нас есть ребята, которые могут заменить Матвиенко, у нас достаточно центральных защитников", — добавил Тарас.

Читайте также: Матвиенко и Арсенал: отказаться от шанса, которого может больше не быть

"Это нормальный процесс, когда человек растет, играет и уходит в другую команду, в этом ничего нет. Но должны быть и тренер, и команда готовы к тому, что если человек уйдет, на его место придет другой. Для этого и нужна конкуренция, чтобы все держали себя в тонусе и были готовы в любой момент заменить тех, кто играет постоянно".

Ранее генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заверил, что клуб не получал официальных предложений о трансфере от Арсенала.

Шахтер в нынешнем сезоне уже вылетел из Кубка Украины, а в чемпионате лидирует с 14-очковым отрывом от Динамо за 14 туров до окончания турнира. В Лиге Европы "горняки" сыграют в 1/16 финала против Бенфики 20 и 27 февраля.