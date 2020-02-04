Испания

Лидер "блаугранас" ответил на слова своего спортивного директора.

Нападающий и капитан Барселоны Лионель Месси отреагировал на слова спортивного директора клуба Эрика Абидаля о том, что некоторые футболисты "блаугранас" недостаточно усердно работали, создавая проблемы внутри коллектива, что повлекло за собой увольнение Эрнесто Вальверде.

"Честно говоря, мне не нравится говорить о подобных вещах, но я думаю, что каждый должен нести ответственность за свои собственные решения. Игроки знают, что происходит на поле, и мы также всегда первые признаем, когда мы делаем что-либо неправильно".

"Те, кто отвечают за клуб, должны взять на себя ответственность и принять решения. Наконец, я думаю, что когда речь идет об игроках, то необходимо назвать их имена, потому что, если это не так, это оскорбляет всех и распространяет ложь", — написал Месси в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что аргентинский футболист провел несколько последних поединков с повреждением бедра.