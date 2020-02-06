Англия

Хавбек прокомментировал кубковый успех мерсисайдцев.

Полузащитник Ливерпуля Кертис Джонс поделился своими эмоциями после победы на Шрусбери (1:0)в Кубке Англии.

"Я рад каждой возможности, будь это в команде U-19 в Лиге чемпионов, в команде U-23 или в первой команде с Юргеном Клоппом.

Я выхожу на поле и делаю то, что могу. Мы с парнями вышли в том матче и показали, что полностью сосредоточены на победе.

Никогда не думал, что стану капитаном в таком юном возрасте. Исполнилась моя мечта, о которой я мечтал с детства. Думаю, так сказал бы любой парень из академии или даже из первой команды. Стать капитаном такой команды перед невероятными фанатами это огромная честь, о чем я буду помнить всю оставшуюся жизнь", – рассказал Джонс в интервью Sky Sports.

В текущем сезоне 19-летний игрок провел 7 поединков в футболке "красных", отличившись двумя голами

Ранее сообщалось, что Джонс побил 120-летний рекорд Ливерпуля.

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