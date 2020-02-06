Англия

Англичанин не поможет команде в ближайшем матче.

Официальный твиттер Манчестер Сити подтвердил, что крайний нападающий команды Рахим Стерлинг пропустит следующую игру АПЛ против Вест Хэма из-за повреждения.

Отмечается, что английский футболист травмировал левое подколенное сухожилие в матче прошедшего тура против Тоттенхэма, которую "горожане" проиграли.

Напомним, Стерлинг стал лучшим футболистом английской Премьер-лиги по системе "гол+пас" в 2019 году.

Ранее сообщалось, что будущим летом стан Сити может покинуть другой франговый игрок, Лерой Сане, который попал в сферу интересов Ювентуса.