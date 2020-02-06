Англичанин не поможет команде в ближайшем матче.
Рахим Стерлинг, getty images
06 февраля 2020, 23:09
Официальный твиттер Манчестер Сити подтвердил, что крайний нападающий команды Рахим Стерлинг пропустит следующую игру АПЛ против Вест Хэма из-за повреждения.
Отмечается, что английский футболист травмировал левое подколенное сухожилие в матче прошедшего тура против Тоттенхэма, которую "горожане" проиграли.
Напомним, Стерлинг стал лучшим футболистом английской Премьер-лиги по системе "гол+пас" в 2019 году.
Ранее сообщалось, что будущим летом стан Сити может покинуть другой франговый игрок, Лерой Сане, который попал в сферу интересов Ювентуса.