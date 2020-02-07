Англия

Камерунец имеет шанс вскоре переехать в Англию.

Голкипер Аякса Андре Онана в летнее трансферное окно может стать футболистом Челси, как как клуб недоволен нынешним основным вратарем Кепой Аррисабалагой, сообщает Goal.

По данным источника, сам камерунский футболист также непротив сменить прописку, несмотря на то, что у него еще остается два года по действующему контракту.

Ранее сообщалось, что приобрести нового голкипера у руководства попросил главный тренер "синих" Фрэнк Лампард. Среди кандидатур также рассматривается вратарь Бернли Ник Поуп.

Также утверждалось, что у английского специалиста будет 150 миллионов фунтов на трансферы в летнее межсезонье.