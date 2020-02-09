Англия

Football.ua анонсирует матч 26-го тура АПЛ между Манчестер Сити и Вест Хэмом.

Подопечные Пепа Гвардиолы столкнутся в противостоянии с коллективом Дэвида Мойеса.

Манчестер Сити – Вест Хэм

9 февраля, 18:30, стадион Этихад, Манчестер. Арбитр встречи – Грэм Скотт

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

В довольно интересном положении постоянно находится Манчестер Сити: амбиций выиграть АПЛ в этом сезоне уже не осталось – это даже признал Пеп Гвардиола. И как бы хорошо не выглядели "горожане" по ходу встречи, у них добавилась новая проблема – реализация моментов. И она, мягко говоря, "хромает".

В поединке предыдущего тура Манчестер Сити позволил Тоттенхэму пробить трижды по своим воротам – и два из этих удара завершились голом. Примерно такая картина была и в матче первого круга.

Что касается Вест Хэма, то подопечные Дэвида Мойеса идут в зоне вылета, и должны набрать хотя бы один пункт в игре с "горожанами", чтобы сравняться по очкам с Астон Виллой, идущей на 17-й строчке.

Отметим, в что данном поединке участие не примет Александр Зинченко – он был удален в игре против Тоттенхэма, и, таким образом, дисквалифицирован на данный матч.

В первом круге команды встречались между собой, и тогда на Олимпийском стадионе легкую победу добыл Манчестер Сити – 5:0.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Зинченко, Сане – Уилшер, Ярмоленко

Под вопросом: Менди, Стерлинг – Андерсон.

Интересные факты:

Манчестер Сити выигрывает в последних 10 встречах против Вест Хэма во всех турнирах.

В 31 из последних 34 встреч в АПЛ "горожане" не проигрывали.

Вест Хэм проиграл в последних трех поединках в Премьер-лиге.

"Молотобойцы" пропускают как минимум два гола в последних трех матчах в чемпионате Англии.