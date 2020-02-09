Германия

Поединок 21-го тура не состоится в назначенные дату и время из-за погодных условий.

Встреча чемпионата Германии между Боруссией М и Кельном не состоится из-за шторма Сабина, сообщает официальный сайт менхенгладбахцев.

Метеорологи ожидают, что ненастье пройдет через регион буквально после финального свистка и достигнет своего апогея ночью.

Из-за невозможности гарантировать безопасный отъезд болельщиков со стадиона Боруссия М решила отменить игру.

Напомним, что из-за шторма Сиара были отменены матчи чемпионата Бельгии и Нидерландов.