Англия

Официальный твиттер Манчестер Сити сообщает, что поединок 26-го тура английской Премьер-лиги против Вест Хэма перенесен из-за шторма Сиара.

Напомним, "горожане" должны были принять "молотобойцев" на своем поле сегодня, 9-го февраля, в 18:30 по киевскому времени.

Ранее из-за шторма все регулярные поединки были отменены в Бельгии и Нидерландов. Также сегодня не состоится матч Бундеслиги Боруссия М — Кельн.

Подобные меры были предприняты ради безопасности болельщиков. Позже станет известно, на какое время были перенесены встречи.