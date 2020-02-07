Англия

Испанец не собирается переманивать Лео в Манчестер Сити.

Недавно Лионель Месси пошел на открытую конфронтацию со спортивным директором Барселоны Эриком Абидалем, после чего СМИ начали писать о возрастающем недовольстве аргентинца клубом.

Учитывая, что в контракте Лео есть возможность после окончания любого сезона покинуть клуб свободным агентом, пресса начала прочить ему переход в Манчестер Сити. Хосеп Гвардиола, однако, не жаждет этого трансфера.

"Это футболист Барселоны, он останется там, я этого желаю", — цитирует Гвардиолу Goal.

"Я не собираюсь обсуждать игроков других клубов. Думаю, он закончит карьеру в Барселоне, я этого хочу".

В составе Ман Сити блистает другой аргентинский форвард – кум Месси Серхио Агуэро, который сегодня в рекордный седьмой раз был назван лучшим игроком месяца в Премьер-лиге.