Англия

"Красные дьяволы", похоже, больше не рассчитывают на чилийского вингера.

Нападающий Манчестер Юнайтед, выступающий на правах аренды за Интер, Алексис Санчес в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку на постоянной основе.

Как сообщает Manchester Evening News, руководство "красных дьяволов" готово продать 31-летнего чилийца в конце текущего сезона, поскольку больше на него не рассчитывает.

Стоит отметить, главный тренер МЮ Оле-Гуннар Солскьяер ранее сообщал, что Санчес вернется в расположение команды предстоящим летом, однако, по всей видимости, продолжать сотрудничество с вингером клуб не намерен.

В текущем сезоне Алексис провел за Интер всего десять матчей, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу. Большую часть сезона чилиец пропустил из-за травмы, которую он получил в играх за сборную в октябре 2019 года.