Англия

Нигериец отправится с командой на выездную встречу.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер может предоставить игровое время новичку Одиону Игало в матче с Челси.

"Да, Игало отправится с нами на матч. Мы посмотрим на его физическое состояние на этой неделе, думаю, он будет в хорошей форме.

Мы хотим интегрировать его в команду как можно скорее. Конечно, он очень хочет помочь команде", – приводит слова Солскьяера Sky Sports.

Матч Челси – Манчестер Юнайтед в 26-м туреАПЛ состоится в Лондоне 17 февраля.

Ранее сообщалось, что Игало не отправился с МЮ на сбор в Испанию из-за ситуации с коронавирусом.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.