Англия

Нигериец определился с игровым номером в новом клубе.

Нападающий Одион Игало будет выступать в Манчестер Юнайтед под 25-м номером, сообщает официальный твиттер английского клуба.

Игало присоединился к МЮ в последний день зимнего трансферного окна на правах аренды из Шанхай Шеньхуа. Соглашение нигерийца с красными дьяволами рассчитан до конца сезона.

I G H A L O

2️⃣5️⃣



🛍️ Buy now 👉 https://t.co/yQiIa7mVQT pic.twitter.com/Us6mufhtn2 — Manchester United (@ManUtd) February 4, 2020

Форвард может дебютировать в составе "красных дьяволов" в матче с Челси, который запланирован на 17 февраля.

Ранее Игало заявлял, что с детства мечтал играть в Манчестер Юнайтед.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.