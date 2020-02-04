Нигериец определился с игровым номером в новом клубе.
Одион Игало, Getty Images
04 февраля 2020, 13:07
Нападающий Одион Игало будет выступать в Манчестер Юнайтед под 25-м номером, сообщает официальный твиттер английского клуба.
Игало присоединился к МЮ в последний день зимнего трансферного окна на правах аренды из Шанхай Шеньхуа. Соглашение нигерийца с красными дьяволами рассчитан до конца сезона.
Форвард может дебютировать в составе "красных дьяволов" в матче с Челси, который запланирован на 17 февраля.
Ранее Игало заявлял, что с детства мечтал играть в Манчестер Юнайтед.
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