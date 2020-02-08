Англия

У нигерийца могут возникнуть проблемы с пересечением британской границы.

Нападающий Одион Игало не сможет отправиться с Манчестер Юнайтед на тренировочный сбор в Испанию, сообщает Sky Sports.

Руководство МЮ переживает, что у нигерийского форварда могут возникнуть проблемы с пересечением британской границы при возвращении, и решило не рисковать. В связи с эпидемией коронавируса британское правительство может ужесточить возможность въезда для тех, кто посещал Китай за последние 14 дней.

Напомним, Игало присоединился к Манчестер Юнайтед этой зимой на правах аренды из Шанхай Шеньхуа.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед не сможет взять на тренировочный сбор полузащитника Поля Погба.

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