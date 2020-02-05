Англия

Новичок "красных дьяволов" рассказал про подробности переговорного процесса.

Один Игало на правах аренды перебрался в Манчестер Юнайтед в последний день трансферного окна. Нападающий сборной Нигерии рассказал, что был готов к понижению зарплаты, чтобы перейти в МЮ.

"Я не спал всю ночь, ведь трансферное окно закрывалось в семь часов утра по шанхайскому времени. С 11 вечера шли переговоры. Были и другие команды, но я сказал агенту, что хочу в Манчестер Юнайтед.

Он сказал: "Тебе уменьшат зарплату", но мне было все равно. Я хотел в Манчестер Юнайтед. Меня не волновала сумма, на которую уменьшится зарплата, я хотел, чтобы переход состоялся" — приводит слова нападающего The Telegraph.

Ранее стало известно, какой номер выбрал Одион Игало в новой команде.