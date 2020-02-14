Салах — лучший игрок Ливерпуля в январе

Англия

Египтянин выиграл данную награду во второй раз за сезон.

Нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах признан лучшим игроком команды в январе. Об этом сообщает официальный сайт "скаузеров".

Египтянин в прошлом месяце принял участие в шести матчах, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

"Я счастлив выиграть эту награду. Не менее важно выигрывать все игры, в которых мы принимаем участие и продолжать в том же духе", — заявил форвард.

Для Салаха награда лучшему игроку месяца уже вторая за текущий сезон. Впервые футболист победил в данной номинации в августе.