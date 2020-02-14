Вальверде: АПЛ? Предпочел бы уехать в Австралию

Англия

Испанский коуч пока не определился с будущим местом работы.

Бывший главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде находится в статусе безработного с января этого года и пока не определился, где хотел бы продолжить свою карьеру.

Специалист признался, что предпочел бы поработать в Австралии или Японии, а не в английской Премьер-лиге, ссылаясь на свою любовь к "странным вещам".

"Люди спрашивают меня иногда: "Как насчет АПЛ?", а я им отвечаю, что предпочел бы уехать в Австралию. Карьера в футболе не длится вечно, и иногда вы думаете, что должны воспользоваться возможностью пожить в экзотических местах".

"Я аплодировал Андресу Иньесте, когда он сказал мне, что едет в Японию. Я подумал: "Ух ты, он понимает другую культуру и разных людей". Я также очень заинтересован в работе в этой стране".

"Вы можете делать отличные фотографии в Японии. Есть много мест, которые я хотел бы посетить. Посмотрим, чем я в итоге буду заниматься. Я не так давно являюсь безработным, поэтому я не спешу принимать решения".

"Пока у меня нет четкого представления по поводу своего будущего. Возможно, я поеду куда-нибудь за границу. Правда в том, что я люблю делать странные вещи, поэтому я не стал бы ничего исключать", — приводит слова Вальверде Goal.com.

Ранее сообщалось, что Эрнесто Вальверде не будет требовать у Барселоны отступных за досрочное расторжение контракта.