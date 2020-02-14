Англия

"Красные дьяволы" намерены сделать предложение по английскому полузащитнику.

Манчестер Юнайтед предстоящим летом планирует устроить перестройку в атакующей линии команды, а главной кандидатурой на позицию плеймейкера рассматривается игрок Лестера Джеймс Мэддисон.

По информации Manchester Evening News, который ссылается на источники, близкие к 23-летнему англичанину, Мэддисон хотел бы присоединиться к стану "красных дьяволов". Более того, отмечается, что атакующий полузащитник уже давно бы играл за МЮ, если бы это зависело только от него.

В любом случае, Лестер вряд ли заинтересован в продаже одного из своих лидеров, контракт которого рассчитан до 2023 года, поэтому Манчестер Юнайтед может попытаться подписать Джека Грилиша из Астон Виллы.

В текущем сезоне Джеймс Мэддисон провел в текущем сезоне 24 поединка в рамках АПЛ, в которых он забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Мэддисон близок к продлению контракта с Лестером.

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