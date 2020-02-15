Англия

Англичанин получил серьезное повреждение.

Полузащитник Саутгемптона Натан Редмонд пропустит длительный срок из-за проблем со здоровьем, сообщает Sky Sports.

Английский вингер получил мышечное повреждение на тренировке в четверг и не поможет команде в ближайшее время. Ожидается, что восстановление игрока займет от одного до двух месяцев.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 28 поединков в футболке "святых", отличившись четырьмя голами и тремя ассистами.

Напомним, в субботнем матче Саутгемптон уступил на своем поле Бернли.

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