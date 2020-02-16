Англия

Football.ua анонсирует матч 26-го тура АПЛ между Арсеналом и Ньюкаслом.

Подопечные Микеля Артеты сойдутся в поединке против коллектива Стива Брюса.

Арсенал – Ньюкасл

16 февраля, 16:30, стадион Эмирейтс, Лондон. Арбитр встречи – Ли Мейсон

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Пора побеждать, не так ли? В последних четырех матчах в Премьер-лиге у Арсенала четыре ничьих. И хоть поражения отошли несколько на второй план, результаты все равно не особо радуют. Под руководством Микеля Артеты "канониры" становятся лучше, но этот процесс протекает не так быстро, как, возможно, хотелось бы болельщику этой команды.

Не позавидуешь Стиву Брюсу – в составе его команды сразу девять травмированных. Как будет выходить из этой ситуации опытный специалист – вопрос хороший.

Как известно, Манчестер Сити на два года отстранен от Лиги чемпионов. Быть может, коллектив Микеля Артеты замахнется на пятую строчку, которая позволит сыграть в этом турнире? При условии, что CAS не отменит первоначальное решение.

В первом круге команды играли между собой, и тогда матч завершился минимальной победой "канониров" – 1:0.

Ориентировочные составы:

Арсенал: Лено – Бельерин, Мустафи, Давид Луис, Колашинац – Торрейра, Джака – Мартинелли, Озил, Обамеянг – Ляказетт

Ньюкасл: Дубравка – Ритчи, Фернандес, Лассельс, Кларк, Роуз – Альмирон, Хайден, Бенталеб, Сен-Максимен – Жоэлинтон

Не сыграют: Чеймберс, Тирни, Нельсон, Суареш – Виллемс, Манкильо, Колбек, Дамметт, Гейл, Муто, Крафт, Кэрролл, Шелви

Под вопросом: Колашинац, Сака — …

Интересные факты:

Арсенал выиграл 13 из последних 14 матчей против Ньюкасла во всех турнирах.

"Канониры" играют вничью в последних четырех играх в АПЛ.

Арсенал не пропускает от Ньюкасла в последних 5 из 7 матчей во всех соревнованиях.