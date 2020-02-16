Англия

Испанский коуч высказался о самом дорогом трансфере Арсенала, который пока не оправдывает ожидания.

Ивуарийский вингер Николя Пепе перешел в Арсенал из Лилля прошлым летом за 72 миллиона фунтов, что стало рекордным трансфером в истории "канониров".

Пока дорогостоящий нападающий является лишь тенью самого себя, забив всего три гола и отдав три ассиста в 21 матче АПЛ, однако главный тренер Арсенала Микель Артета по-прежнему верит в его прогресс.

"Я надеюсь, что Пепе станет лучше уже сейчас. Если вы посмотрите список лучших игроков в их дебютный сезон в АПЛ, то их уровень игры был разочаровывающим в течение первых 10-12 месяцев, но затем все менялось в другую сторону".

"Я думаю, что примеров таких футболистов много, потому что тяжело приспособиться к этому чемпионату, но Пепе приложил усилия, и он готов сделать то, что должен", — приводит слова Артеты Independent.

В следующем матче Арсенал примет на своем поле Ньюкасл в рамках 26-го тура АПЛ. Поединок состоится 16 февраля в 18:30 по киевскому времени.

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