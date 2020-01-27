Англия

Испанский коуч не собирается списывать со счетов защитника, несмотря на его ошибки.

Центральный защитник Арсенала Шкордан Мустафи вышел в стартовом составе на матч 24-го тура английской Премьер-лиги против Челси, который завершился вничью (2:2).

Немецкий центрбек допустил в этом поединке ошибку, из-за которой его одноклубник Давид Луис заработал удаление после вынужденного фола.

Главный тренер "канониров" Микель Артета же признался, что все еще рассчитывает на Мустафи, несмотря на его периодические оплошности.

"Это мой игрок, который тренируется со мной каждый день. Конечно, я рассчитывая на него. Возможно, прошлым летом у него были другие планы, но сейчас мне нравится его отношение к делу".

"Да, он допустил ошибку, но это нормально. Я больше смотрю на реакцию футболиста после подобных моментов"

"Я могу принять ошибку, нет проблем. Чего я не собираюсь принимать, так это то, когда игрок, допустив оплошность, перестает играть и принимать самостоятельные решения. Это неприемлемо для нашей команды. Мустафи не из ряда таких футболистов", — приводит слова Артеты Sky Sports.

Напомним, в следующем матче Арсенал сыграет против Борнмута в рамках Кубка Англии. Поединок состоится 27 января в 22:00 по киевскому времени.

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