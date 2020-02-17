Англия

Вингер "горожан" не планирует уходить из команды.

Эйд Уорд, агент крайнего полузащитника Манчестер Сити Рахима Стерлинга, заявил, что футболист не планирует менять клубную прописку сейчас, несмотря на бан в Лиге чемпионов.

"Рахим сосредоточен исключительно на Манчестер Сити и не будет отвлекаться на разговоры о трансферах в какой-либо клуб в настоящий момент", — сказал Уорд.

Напомним, СМИ сообщали, что запрет "горожан" на участие в главном еврокубковом турнире в течение двух лет повлечет за собой значительные кадровые потери. Так утверждалось, что в Испанию может вернуться Серхио Агуэро.

Кроме того, клуб может покинуть главный тренер Сити Пеп Гвардиола, за которым охотятся целый ряд команд Европы.