Испания

Мадридские клубы заинтересованы в услугах аргентинца.

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро попал в сферу интересов Реала и Атлетико, сообщает издание AS.

Мадридские клуба хотят воспользоваться отстранением Ман Сити из Лиги чемпионов и переманить опытного форварда. Действующий контракт аргентинца с "горожанами" рассчитан до 2021 года, что может заставить клуб отпустить его.

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В текущем сезоне 31-летний игрок провел 25 поединков в футболке Сити, забив 21 гол и совершив 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что Ювентус заинтересован в приглашении тренера Пепа Гвардиолы.

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