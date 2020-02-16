Мадридские клубы заинтересованы в услугах аргентинца.
Серхио Агуэро, Getty Images
16 февраля 2020, 16:54
Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро попал в сферу интересов Реала и Атлетико, сообщает издание AS.
Мадридские клуба хотят воспользоваться отстранением Ман Сити из Лиги чемпионов и переманить опытного форварда. Действующий контракт аргентинца с "горожанами" рассчитан до 2021 года, что может заставить клуб отпустить его.
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В текущем сезоне 31-летний игрок провел 25 поединков в футболке Сити, забив 21 гол и совершив 3 ассиста.
Ранее сообщалось, что Ювентус заинтересован в приглашении тренера Пепа Гвардиолы.
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